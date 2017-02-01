Прокуратура Києва розслідує побиття чоловіка поліцейськими. ВІДЕО

Прокуратура Києва розслідує побиття чоловіка поліцейськими. ВІДЕО

22:15 01.02.2017

Прокуратура Києва розпочала розслідування щодо співробітників патрульних поліцейських. Їх підозрюють у побитті чоловіка. Відео із записом інциденту прокуратура долучила до матеріалів кримінального провадження.

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