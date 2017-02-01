В Україні рейдери почали працювати за новими схемами. ВІДЕО

В Україні уже перейшли від банального збройного захоплення чужих підприємств і знайшли більш спокійний і помітний метод. Умільці, які мають доступ до єдиного реєстру прав власності, навчилися замінювати імена справжніх власників підприємств чи нерухомості і вписувати на їхнє місце тих, кого захочуть, або ж хто заплатить. Таким чином злочинці отримують офіційні документи на чуже майно і апелюють ними в суді, пояснюючи, що саме вони нові власники.

Телеканал ЧП.INFO