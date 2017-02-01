Родичі так званих "кримських диверсантів" не задоволені роботою СБУ. ВІДЕО

Члени «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля» вважають, що стукати у владні кабінети потрібно гуртом. Добиватися комунікації. Адже поки, запевняють, її немає – служба безпеки України навіть на запити не відповідає.

Телеканал ЧП.INFO