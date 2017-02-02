У Черкасах пожежні надали допомогу чоловіку, який втратив свідомість. ВІДЕО

Близько 11 години дня, на вулиці Святотроїцька втратив свідомість та впав чоловік віком 40-45 років. Черговий на фасаді пожежно-рятувальної частини №2, помітивши як впала людина одразу підняв тривогу. На допомогу потерпілому, у якого за зовнішніми ознаками стався напад епілепсії, прийшов черговий караул підрозділу. Ще до прибуття на місце події «карети швидкої допомоги», рятувальники здійснивши чистку дихальних шляхів запобігли їх перекриттю та настанню у потерпілого асфіксії.

Коли прибули медики «швидкої» бійці ДСНС перенесли потерпілого до автомобіля, де потерпілому було надано термінову медичну допомогу та проведено вентиляцію легень за допомогою апарату на стиснутому повітрі. Згодом чоловіка було госпіталізовано до лікарні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області