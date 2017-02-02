У Києві п’яний як чіп чоловік звіряче вбив жінку. ВІДЕО

У Києві п’яний як чіп чоловік звіряче вбив жінку. ВІДЕО

22:00 02.02.2017

Кривавою розправою закінчилися п’яні посиденьки: у Святошинському районі 45-річний киянин вдарив ножем гостю, вважаючи, що це його колишня співмешканка.

Керівник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко розповів, що про подію правоохоронцям повідомили медичні працівники. До «швидкої» зателефонував чоловік, який стверджував, що його знайомій потрібна допомога. За кілька хвилин він передзвонив, аби скасувати виклик. Однак за вказаною адресою вже їхали правоохоронці.

Коли поліцейські зайшли до помешкання, на підлозі в калюжі крові побачили жінку. Поруч із нею лежав кухонний ніж зі слідами бурого кольору.

Господар знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння, тож пояснити, що сталося, не міг.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік зловживав спиртними напоями, через що його покинула співмешканка. У ніч трагедії до нього в гості прийшла знайома, з якою вони також вживали алкоголь. Перебуваючи у стані сп’яніння, чоловік, вважаючи, що з’ясовує стосунки із колишньою, став виганяти гостю з помешкання. Вона не хотіла йти, тоді господар схопився за ніж і кілька разів вдарив ним знайому.

25-річна жінка від отриманих травм померла на місці. Протверезівши, чоловік у вчиненому зізнався та під час слідчих дій показав, як саме скоїв вбивство.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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