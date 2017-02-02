В Києві «Peugeot» розтрощив «Mercedes». ВІДЕО

На Повітрофлотському проспекті в Києві водій «Peugeot», за попередньою версією, вирішив розвернутись посеред дороги. Він перетнув подвійну суцільну смугу, як в нього на повному ходу врізався «Mercedes». Водія «Mercedes» госпіталізували, власник «Peugeot» відбувся забоєм ноги.

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