В Києві «Peugeot» розтрощив «Mercedes». ВІДЕО
В Києві «Peugeot» розтрощив «Mercedes». ВІДЕО
На Повітрофлотському проспекті в Києві водій «Peugeot», за попередньою версією, вирішив розвернутись посеред дороги. Він перетнув подвійну суцільну смугу, як в нього на повному ходу врізався «Mercedes». Водія «Mercedes» госпіталізували, власник «Peugeot» відбувся забоєм ноги.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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