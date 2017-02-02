У Львові п’яні молодики з ножем напали на поліцейського. ВІДЕО

Що спровокувало сутичку між поліцейським і двома незнайомцями у Львові, та чим закінчилася історія дивіться в сьогоднішньому Огляді надзвичайних подій. Також у випуску: поліція затримала підозрюваних в жорстоких вбивствах у Миколаєві та Києві, в Черкаській області злочинці заманили у пастку місцевого підприємця.

Телеканал ЧП.INFO