У Львові п’яні молодики з ножем напали на поліцейського. ВІДЕО
У Львові п’яні молодики з ножем напали на поліцейського. ВІДЕО
Що спровокувало сутичку між поліцейським і двома незнайомцями у Львові, та чим закінчилася історія дивіться в сьогоднішньому Огляді надзвичайних подій. Також у випуску: поліція затримала підозрюваних в жорстоких вбивствах у Миколаєві та Києві, в Черкаській області злочинці заманили у пастку місцевого підприємця.
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