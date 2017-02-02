На Закарпатті поліцейські провели обшуки в гральних закладах. ВІДЕО

Перевірили та розсекретили так звані казино у Виноградові, Берегові та Виноградівському районі. Вилучили чотири десятка комп’ютерів, wi-fi роутерів, платіжні термінали та купу грошей, які встигли залишити любителі азарту полювання триває не перший день. І вже не перший рік.

Телеканал ЧП.INFO