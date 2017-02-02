Кабмін схвалив нову концепцію розвитку Національної гвардії. ВІДЕО

Кабінет міністрів схвалив концепцію розвитку національної гвардії до 2020 року. Запропонували зміни в Міністерстві внутрішніх справ. Глава МВС Арсен Аваков запевнив, що нова концепція розвитку Нацгвардії покращить сектор безпеки і оборони України, а ще модернізує її озброєння.

Телеканал ЧП.INFO