Кабмін схвалив нову концепцію розвитку Національної гвардії. ВІДЕО
Кабмін схвалив нову концепцію розвитку Національної гвардії. ВІДЕО
Кабінет міністрів схвалив концепцію розвитку національної гвардії до 2020 року. Запропонували зміни в Міністерстві внутрішніх справ. Глава МВС Арсен Аваков запевнив, що нова концепція розвитку Нацгвардії покращить сектор безпеки і оборони України, а ще модернізує її озброєння.
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