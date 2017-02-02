У Тернополі патрульні зупинили слідчого, який кермував напідпитку. ВІДЕО

У Тернополі патрульні зупинили слідчого, який кермував напідпитку. ВІДЕО

23:15 02.02.2017

Близько п’ятої ранку поліцейські помітили чоловіка, який неправильно припаркував машину. Підійшли до кермувальника, аби зробити попередження. Втім водій навідріз заперечував факт порушення. Сказав, у нього є шофер. Та вже за кілька хвилин, наряд патрульної поліції зупинив це авто. За кермом був ніякий не водій, а власник машини, до того ж напідпитку. Очевидці кажуть, проходити тест на драгері водій відмовився. Ще й заявив – він сам правоохоронець, і перевірку на алкоголь буде робити тільки в лікарні.

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