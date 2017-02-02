У Тернополі патрульні зупинили слідчого, який кермував напідпитку. ВІДЕО

Близько п’ятої ранку поліцейські помітили чоловіка, який неправильно припаркував машину. Підійшли до кермувальника, аби зробити попередження. Втім водій навідріз заперечував факт порушення. Сказав, у нього є шофер. Та вже за кілька хвилин, наряд патрульної поліції зупинив це авто. За кермом був ніякий не водій, а власник машини, до того ж напідпитку. Очевидці кажуть, проходити тест на драгері водій відмовився. Ще й заявив – він сам правоохоронець, і перевірку на алкоголь буде робити тільки в лікарні.

Телеканал ЧП.INFO