Катування у міліції: правозахисники виграли справу у Європейському суді. ВІДЕО

Старі звички правоохоронців у місцях позбавлення волі. Зазвичай, це тортури та катування. Людині, яка потрапила у таку ситуацію, ніщо не залишається, окрім того, як терпіти. Адже довести українській Феміді те, що б’ють правоохоронці практично не можливо. Правозахисникам доводиться звертатися до Європейського Суду. Там на ганебні порушення прав людей реагують. І от вкотре – перемога за Харківською правозахисною групою. Їй вдалося довести, що тодішні міліціонери жорстоко били харків’янина аби він зазнався у подвійному вбивстві. За катування та жахливі умови тримання у місцях несвободи Україна має виплатити десять тисяч євро.

Телеканал ЧП.INFO