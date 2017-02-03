Про злочини на фоні расової чи національної нетерпимості відзвітували в поліції. ВІДЕО
Про злочини на фоні расової чи національної нетерпимості відзвітували в поліції. ВІДЕО
За 2016 рік у Нацполіції розпочали 76 проваджень за вчинення злочинів на ґрунті нетерпимості. Більшість з них – факти порушень рівноправності людей, залежно від їх расової чи національної належності, релігійних переконань, а ще - осквернення релігійних споруд.
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