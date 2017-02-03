У Києві поліцейські затримали серійного грабіжника кредитних установ. ВІДЕО

У Києві поліцейські затримали серійного грабіжника кредитних установ. ВІДЕО

07:00 03.02.2017

Погрожуючи пістолетом, зловмисник відібрав у менеджера 11 000 гривень, але втекти йому завадили співробітники Оболонського управління поліції.

Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка під час комплексного відпрацювання району. Він вийшов із кредитного кафе та швидко пішов у сторону метро. В руках у нього був пакет, а обличчя прикривав шарф.

Коли співробітники чергової частини та відділу дозвільної системи Оболонського управління поліції попросили чоловіка зупинитися, він кинувся бігти. Але вже через кілька хвилин втікач опинився у кайданках.

Під час спілкування із підозрюваним поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що на пункт надання «швидких» кредитів, із приміщення якого вийшов молодик, скоєно розбійний напад.

- У невідомого на обличчі був шарф, а на голові - бейсболка. Пригрозивши зброєю, зловмисник почав вимагати гроші, тож жінка віддала йому 11000 гривень. Після цього зловмисник втік, - розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у нього газовий револьвер і гроші. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

- За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. 21-річний уродженець Черкаської області обґрунтовано підозрюється у скоєнні дев’яти аналогічних злочинів, - зазначив Андрій Крищенко.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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