У Чернівцях поліція затримала двох зухвалих грабіжників банкоматів. ВІДЕО

Вдосвіта двоє чоловіків проникли до одного з поштових відділень Чернівців і зламали банкомат. Однак, втекти з поцупленими коштами крадіям не вдалося. Оперативні працівники буковинської поліції спільно із спецпідрозділом КОРД затримали «гастролерів», коли ті намагалися втекти на дорогому авто.

Як з’ясували поліцейські, організатором і виконавцем злочину був 61-річний житель Луганська. Його посібник – 28-річний уманчанин виконував роль водія та мав попереджати свого товариша у разі появи сторонніх осіб. Для здійснення злочинних цілей чоловіки використовували два легковика марки «БМВ».

Під час обшуку в автомобілі зловмисників поліцейські виявили докази причетності до крадіжки готівки з банкомату, набори інструментів для вчинення злочину, а також посвідчення співробітника Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, видане на ім’я одного із затриманих.

У ході проведення слідчо-оперативних дій доведено причетність затриманих до крадіжки грошей з банкомату у центрі Чернівців. Звідти зловмисники викрали чотири грошові касети з коштами у сумі близько 700 000 гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі перевіряють їх на причетність до вчинення інших злочинів на території України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області