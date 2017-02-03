Майже на мільйонному хабарі взяли високопосадовця ДСНС Черкащини. ВІДЕО
Майже на мільйонному хабарі взяли високопосадовця ДСНС Черкащини. ВІДЕО
Високопосадовця Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Черкащини викрила на одержанні неправомірної вигоди Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою.
Полковник ДСНС пропонував приватному підприємцю сприяння у вирішенні з правоохоронними структурами питання щодо безперешкодного перевезення сільськогосподарської продукції. Свої послуги він оцінив у 820 тисяч гривень.
Оперативники спецслужби затримали корупціонера під час одержання грошей.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів незаконного збагачення.
За матеріалами прес-центру СБУ
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