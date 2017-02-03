СБУ викрила цехи, які поставляли фальсифіковану горілку у зону АТО. ВІДЕО
СБУ викрила цехи, які поставляли фальсифіковану горілку у зону АТО. ВІДЕО
Схему нелегального виробництва та реалізації контрафактних лікеро-горілчаних виробів, що діяла у Васильківському та Покровському районах Дніпропетровщини, викрила Служба безпеки України спільно з поліцією.
Тільки за добу троє ділків виготовляли зі спирту невстановленого походження більше ніж п’ять тисяч пляшок "продукції". Потім горілку з підробленими марками акцизного збору направляли до району проведення АТО та реалізували у торговельних мережах сходу України.
Лабораторний аналіз зразків алкоголю показав вміст небезпечних речовин, ідентичних виявленим патогенам у спиртових сумішах, вживання яких призвело до масових летальних випадків та отруєнь восени 2016 року у різних регіонах держави.
Під час обшуків за місцями незаконного виготовлення та зберігання контрафакту правоохоронці вилучили понад 12 тисяч літрів алкогольної продукції з фальсифікованими акцизними марками, устаткування для її розливу, понад 170 тисяч гривень готівки, печатки, електронні носії інформації та документацію щодо проведення торгових операцій.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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