Рятувальники ліквідували наслідки ДТП за участі 7 автомобілів. ВІДЕО

03 лютого о 08:45 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі 7 автомобілів (в тому числі 5 вантажівок) на трасі Київ-Чоп поблизу села Терентіїв.

На місце події негайно виїхало відділення рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 4 чоловік на пожежній автоцистерні.

Співробітники ДСНС оперативно відбуксирували вантажівку «Renault Magnum», що перегородила проїжджу частину, а також прибрали з дороги автомобіль «Volkswagen T4».

Під час ліквідації наслідків ДТП співробітники патрульної поліції регулювали рух транспортних засобів на даній ділянці автодороги та забезпечували безпеку учасників дорожнього руху.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області