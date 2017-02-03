Київська поліція повідомила подробиці вибуху в ресторані. ВІДЕО

Подія сталася сьогодні вночі на вул. Профспілковій у Дніпровському районі столиці. Близько 3-ї години до поліції надійшла інформація про вибух у ресторані. За вказаною адресою негайно виїхали наряди районної поліції та представники профільних служб.

З місця події вилучили деформовані рештки металевих предметів, схожих на осколки гранати, попередньо - «РГД-5». Вилучене направлено на експертизу для остаточного встановлення типу вибухового предмета.

Зі слів працівниці закладу, зясувалося: після закриття ресторану вона почала прибирати приміщення. Близько третьої ночі жінка почула звук розбитого скла, а через кілька секунд пролунав вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок вибуху частково пошкоджено стіни та меблі ресторану.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, у рамках якого з’ясовуються усі деталі та обставини скоєного. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання зловмисників, причетних до цього кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві