У Києві позашляховик протаранив FIAT. ВІДЕО

У Києві позашляховик протаранив FIAT. ВІДЕО

19:50 03.02.2017

ДТП на вулиці Декабристів у Дарницькому районі Києва. На годинниках було уже за північ і дорога була абсолютно вільна для транспорту. Зі сторони проспекту Миколи Бажана рухався Фіат. Водій помітив  на сусідній смузі позашляховик Тойота. Та напевно і подумати не міг, що машина несподівано піде на обгін.

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