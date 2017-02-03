У Києві позашляховик протаранив FIAT. ВІДЕО
У Києві позашляховик протаранив FIAT. ВІДЕО
ДТП на вулиці Декабристів у Дарницькому районі Києва. На годинниках було уже за північ і дорога була абсолютно вільна для транспорту. Зі сторони проспекту Миколи Бажана рухався Фіат. Водій помітив на сусідній смузі позашляховик Тойота. Та напевно і подумати не міг, що машина несподівано піде на обгін.
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