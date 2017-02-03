Посеред ночі у Донецьку пролунав потужний вибух. ВІДЕО

Поки що достеменно не відомо чиїх це рук справа. За однією із версій вибух стався через влучення снаряду, за іншою вибухнули боєприпаси терористів. Місцеві жителі у коментарях до відео із місця події написали, що трапилось це на території автозаправки в мікрорайоні Мотель.

Телеканал ЧП.INFO