Посеред ночі у Донецьку пролунав потужний вибух. ВІДЕО
Посеред ночі у Донецьку пролунав потужний вибух. ВІДЕО
Поки що достеменно не відомо чиїх це рук справа. За однією із версій вибух стався через влучення снаряду, за іншою вибухнули боєприпаси терористів. Місцеві жителі у коментарях до відео із місця події написали, що трапилось це на території автозаправки в мікрорайоні Мотель.
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