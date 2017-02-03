У Києві затримали серійного нападника. ВІДЕО
У Києві затримали серійного нападника. ВІДЕО
В Оболонському районі Києва чоловік пригрозив пістолетом працівнику кредитного кафе, забрав одинадцять тисяч гривень і втік. Він навіть у метро спуститися не встиг. Його зловили полісмени.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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