У Черкасах погорів на хабарі в 30 тисяч доларів полковник ДСНС. ВІДЕО
У Черкасах погорів на хабарі в 30 тисяч доларів полковник ДСНС. ВІДЕО
У Черкасах бізнесмен хотів безперешкодно перевозити сільськогосподарську продукцію. За це готовий був віддати аж 30 тисяч доларів. Посприяти в нелегальному перевезені пообіцяв полковник ДСНС. За що й був затриманий силовиками.
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