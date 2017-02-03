У Черкасах погорів на хабарі в 30 тисяч доларів полковник ДСНС. ВІДЕО

У Черкасах бізнесмен хотів безперешкодно перевозити сільськогосподарську продукцію. За це готовий був віддати аж 30 тисяч доларів. Посприяти в нелегальному перевезені пообіцяв полковник ДСНС. За що й був затриманий силовиками.

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