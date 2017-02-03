В Києві загорівся завод. ВІДЕО
В Києві загорівся завод. ВІДЕО
В Києві загорівся судно-ремонтний завод. Пожежа почалася близько першої години дня. Вогонь охопив складське приміщення для зберігання паливно-мастильних матеріалів. Тож загасити вогонь було надзвичайно складно. Він тільки посилювався. З 1 тисячі квадратних метрів полум’я розповсюдилося на всі 3 тисячі. Було практично зруйновано складські приміщення. Обвалилася перегородка між поверхами. Гасити вогонь направили одразу 20 одиниць техніки. Загалом на місці пожежі працювало близько сотні рятувальників.
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