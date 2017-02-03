В Авдіївці через обстріл сепаратистів загинула жінка. ВІДЕО
В Авдіївці через обстріл сепаратистів загинула жінка. ВІДЕО
В прифронтовій зоні на Донбасі ситуація досі напружена. Бойовики не гребують нічим і прицільно ведуть вогонь не лише по позиціях наших військових, а й по житлових кварталах. Найгірше зараз в Авдіївці на Донеччині. Там посеред ночі снаряд потрапив у п’ятиповерхівку. Внаслідок цього загинула жінка.
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