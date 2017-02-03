У Києві підірвали ресторан. ВІДЕО
У Києві підірвали ресторан. ВІДЕО
У Київському ресторані посеред ночі пролунав вибух. Як виявилось у приміщені зірвалась граната. Подія трапилась у Дніпровському районі столиці. Заклад уже закрився і в ньому була лиш одна із працівниць. Саме вона і викликала поліцейських. Правоохоронці уже встановили: у приміщення через вікно хтось кинув гранату, після чого втік з місця події. На щастя обійшлось без жертв.
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