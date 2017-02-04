На Рівненщині водій тікав від погоні та чинив опір поліцейським. ВІДЕО

Екіпаж працівників поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснювали нагляд за дорожнім рухом, коли після опівночі у місті Сарни помітили автомобіль, у якому не горіла ліва фара в режимі ближнього світла.

На законну вимогу зупинитися, водій лише збільшив швидкість. Поліцейські на службовому авто із увімкненими проблисковими синьо-червоними маячками кинулися наздоганяти порушника.

Іномарка рухалася автодорогою «Городище-Рівне-Старокостянтинів» на шаленій швидкості, створюючи таким чином небезпеку для життя і здоров’я учасникам дорожнього руху. Автомобіль повернув у село Гута-Перейма, де зупинився лише після того, як його знесло на узбіччя.

На вимогу поліцейського вийти з транспортного засобу, правопорушник скерував авто на правоохоронця і натиснув педаль газу. Через це старшим інспектором було прийнято рішення про застосування вогнепальної зброї, з якої був зроблений попереджувальний постріл вгору. Та це не зупинило зловмисника. Після того, як порушник продовжував свої дії, поліцейський вистрілив у ліве переднє колесо, що унеможливило його подальший рух.

З’ясувалося, що за кермом перебував 33-річний мешканець села Підлужне Костопільського району. Погодившись пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння, алкотестер показав 0,52 проміле. Документів чоловік не пред’явив, пояснюючи, що забув удома.

Однак поліцейські встановили, що суд його позбавив права керувати транспортними засобами. Крім того, вказаний автомобіль не зареєстрований у встановленому законодавством порядку і незаконно перебуває на території України.

Слідчо-оперативна група транспортний засіб вилучила та доставила на територію Сарненського відділу поліції. Водій іномарки та двоє пасажирів були доставлені до відділу поліції для дачі показів.

За фактом опору працівникові правоохоронного органу проводиться досудове розслідування за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті порушнику загрожує два роки позбавлення волі.

Крім того, на жителя Костопільщини було складено адміністративні протоколи за статтями 126, 121, 121-2 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З’ясувалося, що правопорушник за останні три роки п’ять разів притягувався до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема двічі — за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області