Родичі хакера, підозрюваного в багатомільйонних оборудках, вказали на промахи слідства. ВІДЕО

Київського програміста Антона Тімохіна заарештували за підозрою у тяжкому злочині. Чоловікові інкримінують участь у міжнародній хакерській групі. Операція із розсекречення злочинців тривала досить довго, а задіяні в ній були провідні спеціалісти із різних країн. Лише з українського боку залучили 180 оперативників. Усе для того аби вивести на чисту воду хакерів, які, за даними слідства, за сім років встигли обібрати людей на понад 100 мільйонів євро. Однак, рідні та знайомі Антона Тімохіна переконані, що чоловік ні в чому не винен. Пояснюють, що той навіть не має відповідних навиків. Більше того, Антон проживав в однокімнатній квартирі і ще не встиг виплатити кредит за автомобіль. Кажуть, якби він проводив операції на мільйони євро, то не жив би настільки скромно.

Телеканал ЧП.INFO