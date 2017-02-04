Для бурштинового бізнесу потрібно встановити правила – експерти. ВІДЕО
Для бурштинового бізнесу потрібно встановити правила – експерти. ВІДЕО
Існують усі передумови, аби активно розвивати галузь економіки, яка може бути пов’язана із видобуванням бурштину, але нажаль сьогодні ця галузь збагачує не державу, а злочинні організації і тих, хто їх покриває. Всьому виною – заплутане правове регулювання, складна процедура щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами.
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