В Донецькій області стріляли у кафе. ВІДЕО

Події набрали обертів, коли один із чоловіків взяв до рук пістолет і почав стріляти куди доведеться. Відео розлетілося інтернетом, під одним із постів в соцмережі інцидент, правда, одним реченням, але все ж таки прокоментував генеральний прокурор Юрій Луценко.

Телеканал ЧП.INFO