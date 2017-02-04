В Донецькій області стріляли у кафе. ВІДЕО
В Донецькій області стріляли у кафе. ВІДЕО
Події набрали обертів, коли один із чоловіків взяв до рук пістолет і почав стріляти куди доведеться. Відео розлетілося інтернетом, під одним із постів в соцмережі інцидент, правда, одним реченням, але все ж таки прокоментував генеральний прокурор Юрій Луценко.
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