У Львові активісти пікетували суд. ВІДЕО
У Львові активісти пікетували суд. ВІДЕО
Півтора мільйони гривень за свободу. Суд випустив під заставу підозрюваного у замаху на львівського бізнесмена. Таке рішення суддів не сподобалося громадськості.
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