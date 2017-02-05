Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» скористався житель Миколаєва. ВІДЕО

Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» скористався житель Миколаєва. ВІДЕО

21:00 05.02.2017

Мешканець Миколаєва, колишній учасник незаконних збройних формувань скористався Програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».

У червні 2014 року, піддавшись російській пропаганді, миколаївець добровільно виїхав у Донецьк, де вступив до лав одного із бандугруповань. Ніс «службу» на блокпостах, виконував господарські роботи.

Наочно переконавшись у таких реаліях «русского міра», як повальне пияцтво та неприховане мародерство бойовиків, чоловік втік від своїх спільників. Проте, побоюючись кримінального переслідування з боку української влади, він певний час переховувався у Росії.

Дізнавшись із засобів масової інформації про Програму «На тебе чекають вдома», колишній учасник НЗФ вирішив нею скористатися та повернутися до Миколаєва.

Слідчі СБУ була не виявили у діях колишнього бойовика складу тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Центральний районний суд Миколаєва звільнив його від кримінальної відповідальності. Після цього чоловік звернувся до колишніх «колег» із закликом скласти зброю та повертатись до мирного життя.

За матеріалами прес-центру СБУ

Мешканець Миколаєва, колишній учасник незаконних збройних формувань скористався Програмою Служби безпеки України «На тебе чекають вдома».

У червні 2014 року, піддавшись російській пропаганді, миколаївець добровільно виїхав у Донецьк, де вступив до лав одного із бандугруповань. Ніс «службу» на блокпостах, виконував господарські роботи.

Наочно переконавшись у таких реаліях «русского міра», як повальне пияцтво та неприховане мародерство бойовиків, чоловік втік від своїх спільників. Проте, побоюючись кримінального переслідування з боку української влади, він певний час переховувався у Росії.

Дізнавшись із засобів масової інформації про Програму «На тебе чекають вдома», колишній учасник НЗФ вирішив нею скористатися та повернутися до Миколаєва.

Слідчі СБУ була не виявили у діях колишнього бойовика складу тяжкого та особливо тяжкого злочину.

2 лютого Центральний районний суд Миколаєва звільнив його від кримінальної відповідальності. Після цього чоловік звернувся до колишніх «колег» із закликом скласти зброю та повертатись до мирного життя.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2665#sthash.ado3uHIA.dpuf

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