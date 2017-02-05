120 тисяч звернень про домашнє насильство було зафіксовано впродовж 2016 року. ВІДЕО
120 тисяч звернень про домашнє насильство було зафіксовано впродовж 2016 року. ВІДЕО
Цифра справді шокує, та ще більше вражає – правоохоронцями було розпочато розслідування тільки по чотирьох відсотках від усіх заяв. Такі дослідження повідомляють у Центрі інформації про права людини. Там кажуть, аби невтішну статистику змінити, треба ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію.
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