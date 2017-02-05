120 тисяч звернень про домашнє насильство було зафіксовано впродовж 2016 року. ВІДЕО

Цифра справді шокує, та ще більше вражає – правоохоронцями було розпочато розслідування тільки по чотирьох відсотках від усіх заяв. Такі дослідження повідомляють у Центрі інформації про права людини. Там кажуть, аби невтішну статистику змінити, треба ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію.

Телеканал ЧП.INFO