120 тисяч звернень про домашнє насильство було зафіксовано впродовж 2016 року. ВІДЕО

120 тисяч звернень про домашнє насильство було зафіксовано впродовж 2016 року. ВІДЕО

20:30 05.02.2017

Цифра справді шокує, та ще більше вражає – правоохоронцями було розпочато розслідування тільки по чотирьох відсотках від усіх заяв. Такі дослідження повідомляють у Центрі інформації про права людини. Там кажуть, аби невтішну статистику змінити, треба ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію. 

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