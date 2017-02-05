Поліцейські змушені самі купувати собі форму. ВІДЕО
Поліцейські змушені самі купувати собі форму. ВІДЕО
Правозахисники перевірили, чи носять поліцейські нову форму і чи мають при собі жетони.
|
05.02.2017 | 10:00
|
04.02.2017 | 23:00
|
04.02.2017 | 22:30
|
04.02.2017 | 21:30
|
04.02.2017 | 20:30
|
04.02.2017 | 19:30
|
04.02.2017 | 09:00
|
03.02.2017 | 23:45
|
03.02.2017 | 23:15
|
03.02.2017 | 22:45
|
03.02.2017 | 22:30
|
03.02.2017 | 22:15
|
03.02.2017 | 21:45
|
03.02.2017 | 21:15
|
03.02.2017 | 20:45
|
03.02.2017 | 20:15
-
- 1 з 697
- ››