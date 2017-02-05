На Станіслава Козлюка напав «Беркут». Журналіст не вірить у розслідування. ВІДЕО
На Станіслава Козлюка напав «Беркут». Журналіст не вірить у розслідування. ВІДЕО
24 листопада 2013 року під час сутички біля Кабінету Міністрів працівник спецпідрозділу «Беркут» побив кореспондента «Українскього тижня» Станіслава Козлюка. Розслідування цього інциденту не було.
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