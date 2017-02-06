На Миколаївщині чоловіка заарештували за криваву стрілянину. ВІДЕО

Раніше повідомлялося про затримання миколаївськими оперативниками чоловіка, який в грудні минулого року по вул. Проектній застрелив 34-річного миколаївця.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.



Нагадаємо, що близько 00:10 год. ночі 07 грудня 2016 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що на дорозі біля будинку №1 по вул. Проектній лежить закривавлений чоловік.



На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, де, під час огляду, правоохоронцями було виявлено та вилучено шість стріляних гільз від травматичної зброї.



Потерпілого з множинними вогнепальними пораненнями в області голови бригадою швидкої медичної допомоги було доставлено до медичного закладу, однак попри всі зусилля медиків, врятувати життя йому не вдалося. Через декілька діб чоловік помер в реанімаційному відділенні лікарні, так і не прийшовши до свідомості.



За цим фактом слідчим відділенням Заводського відділу поліції було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство».

«На розкриття зазначеного особливо тяжкого злочину було орієнтовано весь особовий склад миколаївської поліції, задіяні найдосвідченіші співробітники Заводського відділу поліції та Управління кримінального розшуку Головного управління національної поліції в Миколаївській області», - зазначив начальник Заводського відділу поліції підполковник поліції Олег Гудима.

Правоохоронцями відпрацьовувалися різноманітні версії вчинення жорстокого вбивства, перевірялися особи, які раніше були судимі, вели антисоціальний спосіб життя або зловживали алкоголем. Поліцейські опитали близько півтисячі громадян, працівників підприємств, установ та організацій району, перевірено всіх власників зброї.



Зрештою щоденна копітка робота слідчих та оперативників дала позитивні результати. Правоохоронці вийшли на слід особи, обґрунтовано підозрюваної у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення – 30-річного раніше судимого миколаївця. Оперативники встановили коло його спілкування та місце мешкання, і, як наслідок, 01 лютого 2017 року в результаті ретельно спланованої операції зловмисника було затримано.



З’ясувалося, що чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинення озброєного розбійного нападу й умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Провівши вісім років за гратами, чоловік вийшов на свободу, проте на шлях виправлення не став і знову скоїв особливо тяжкий злочин.

Під час слідчих дій правоохоронцями була доведена причетність зловмисника до вчинення вбивства 34-річного миколаївця. За місцем його мешкання поліцейські провели санкціонований обшук та знайшли пістолет, з якого, ймовірно, здійснювались постріли. Зброю вилучено й направлено на проведення експертизи.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, досудове слідство по справі триває. Згідно санкції ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України «Умисне вбивство», затриманому загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області