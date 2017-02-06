СБУ затримала бойовика-орденоносця так званої "ДНР". ВІДЕО

СБУ затримала бойовика-орденоносця так званої "ДНР". ВІДЕО

09:02 06.02.2017

Бойовика одного із бандформувань терористичної організації «ДНР» затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Мешканець Покровська Донецької області на прізвисько «Сєдьмой» брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів.

Він намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, проте був затриманий співробітниками спецслужби.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього носії з фото- і відеоматеріалами про його участь у боях на боці терористів, а також нагороди від ватажків бандугруповань.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

Бойовика одного із бандформувань терористичної організації «ДНР» затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Мешканець Покровська Донецької області на прізвисько «Сєдьмой» брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів.

Він намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, проте був затриманий співробітниками спецслужби.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього носії з фото- і відеоматеріалами про його участь у боях на боці терористів, а також нагороди від ватажків бандугруповань.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2668#sthash.Teti8pAD.dpuf

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