СБУ затримала бойовика-орденоносця так званої "ДНР". ВІДЕО

Бойовика одного із бандформувань терористичної організації «ДНР» затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Мешканець Покровська Донецької області на прізвисько «Сєдьмой» брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів.

Він намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, проте був затриманий співробітниками спецслужби.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього носії з фото- і відеоматеріалами про його участь у боях на боці терористів, а також нагороди від ватажків бандугруповань.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

