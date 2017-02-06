СБУ затримала бойовика-орденоносця так званої "ДНР". ВІДЕО
СБУ затримала бойовика-орденоносця так званої "ДНР". ВІДЕО
Бойовика одного із бандформувань терористичної організації «ДНР» затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.
Мешканець Покровська Донецької області на прізвисько «Сєдьмой» брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів.
Він намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, проте був затриманий співробітниками спецслужби.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього носії з фото- і відеоматеріалами про його участь у боях на боці терористів, а також нагороди від ватажків бандугруповань.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-центру СБУ
Бойовика одного із бандформувань терористичної організації «ДНР» затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.
Мешканець Покровська Донецької області на прізвисько «Сєдьмой» брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів.
Він намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, проте був затриманий співробітниками спецслужби.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього носії з фото- і відеоматеріалами про його участь у боях на боці терористів, а також нагороди від ватажків бандугруповань.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2668#sthash.Teti8pAD.dpuf
|
06.02.2017 | 09:02
|
06.02.2017 | 06:30
|
05.02.2017 | 21:30
|
05.02.2017 | 21:00
|
05.02.2017 | 20:30
|
05.02.2017 | 19:30
|
04.02.2017 | 22:30
|
04.02.2017 | 21:30
|
04.02.2017 | 20:30
|
04.02.2017 | 19:30
|
04.02.2017 | 09:00
|
03.02.2017 | 23:45
|
03.02.2017 | 23:15
|
03.02.2017 | 22:45
|
03.02.2017 | 22:30
|
03.02.2017 | 22:15
-
- 1 з 698
- ››