На Львівщині СБУ викрила на хабарі двох прикордонників. ВІДЕО
На Львівщині СБУ викрила на хабарі двох прикордонників. ВІДЕО
Двох львівських прикордонників – керівників середньої ланки – затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою та внутрішньої безпекою ДПС.
Здирники вимагали від підприємця дві тисячі доларів за неперешкоджання у переміщенні товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у 800 доларів США.
Під час обшуку у кабінеті одного із затриманих правоохоронці виявили 14400 доларів та 350 євро.
Слідчі дії та обшуки тривають.
За матеріалами прес-центру СБУ
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