Адміністратора антиукраінських груп в інтернеті затримала СБУ. ВІДЕО

Адміністратора проросійських груп у соцмережах викрили в Ужгороді співробітники Служби безпеки України.

Зловмисник створив фейкові акаунти у соцмережах та адміністрував спільноти, де систематично, за російські гроші, поширював антиукраїнські матеріали, дискредитував владу та пропагував військову агресію РФ на Сході України.

Під час обшуку оперативники СБУ вилучили у затриманого комп'ютерну техніку з доказами його протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-центру СБУ

