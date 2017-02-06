Адміністратора антиукраінських груп в інтернеті затримала СБУ. ВІДЕО

Адміністратора антиукраінських груп в інтернеті затримала СБУ. ВІДЕО

23:30 06.02.2017

Адміністратора проросійських груп у соцмережах викрили в Ужгороді співробітники Служби безпеки України.

Зловмисник створив фейкові акаунти у соцмережах та адміністрував спільноти, де систематично, за російські гроші, поширював антиукраїнські матеріали, дискредитував владу та пропагував військову агресію РФ на Сході України.

Під час обшуку оперативники СБУ вилучили у затриманого комп'ютерну техніку з доказами його протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-центру СБУ

Адміністратора проросійських груп у соцмережах викрили в Ужгороді співробітники Служби безпеки України.

Зловмисник створив фейкові акаунти у соцмережах та адміністрував спільноти, де систематично, за російські гроші, поширював антиукраїнські матеріали, дискредитував владу та пропагував військову агресію РФ на Сході України.

Під час обшуку оперативники СБУ вилучили у затриманого комп'ютерну техніку з доказами його протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2673#sthash.oAR8BS6Q.dpuf

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