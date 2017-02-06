У Кривому Розі СБУ виявила лабораторію з виготовлення психотропів. ВІДЕО

У Кривому Розі СБУ виявила лабораторію з виготовлення психотропів. ВІДЕО

10:20 06.02.2017

Нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну ліквідувала Служба безпеки України спільно з поліцією у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Оперативники спецслужби затримали організатора виробництва психотропів в орендованій квартирі, де була розташована нарколабораторія. Щомісячний обіг наркобізнесу становив півмільйона гривень.

Під час обшуку правоохоронці вилучили хімічні сполуки та обладнання для виготовлення психотропів загальною вартістю понад 200 тисяч гривень.

Проти затриманого відкрито кримінальне провадження за ст. 309, 311 та 313 КК України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

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