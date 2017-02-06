Через снігові бурі в Україні заблоковані дороги. ВІДЕО

Найважча ситуація у Києві, Закарпатті, Львівській, Одеській та Миколаївських областях. У зв’язку із сильними снігопадами Укравтодор навіть обмежив рух великогабаритного транспорту у даних регіонах. В столиці ж з новою силою розпочали дискусію про неприбрані дороги. Вранці дороги столиці перетворилася на суцільний затор. За даними сервісу яндекс пробки, затори сягнули позначки у 10 балів.

Телеканал ЧП.INFO