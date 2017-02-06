Через снігові бурі в Україні заблоковані дороги. ВІДЕО
Через снігові бурі в Україні заблоковані дороги. ВІДЕО
Найважча ситуація у Києві, Закарпатті, Львівській, Одеській та Миколаївських областях. У зв’язку із сильними снігопадами Укравтодор навіть обмежив рух великогабаритного транспорту у даних регіонах. В столиці ж з новою силою розпочали дискусію про неприбрані дороги. Вранці дороги столиці перетворилася на суцільний затор. За даними сервісу яндекс пробки, затори сягнули позначки у 10 балів.
|
06.02.2017 | 20:20
|
06.02.2017 | 20:10
|
06.02.2017 | 19:00
|
06.02.2017 | 18:30
|
06.02.2017 | 10:20
|
06.02.2017 | 09:02
|
06.02.2017 | 06:30
|
05.02.2017 | 21:30
|
05.02.2017 | 21:00
|
05.02.2017 | 20:30
|
05.02.2017 | 19:30
|
04.02.2017 | 22:30
|
04.02.2017 | 21:30
|
04.02.2017 | 20:30
|
04.02.2017 | 19:30
|
04.02.2017 | 09:00
-
- 1 з 698
- ››