В Україні помирають діти через гру у соціальних мережах. ВІДЕО
В Україні помирають діти через гру у соціальних мережах. ВІДЕО
В Україні прокотилася нова хвиля підліткових самогубств через квест у соціальних мережах. Покінчила життя самогубством юна жителька Конотопу Сумської області, Київщини, а також дві аналогічні історії розслідують правоохоронці і на Харківщині.
https://www.youtube.com/watch?v=0lQJC4aIs1w
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