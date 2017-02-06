В Україні помирають діти через гру у соціальних мережах. ВІДЕО

В Україні прокотилася нова хвиля підліткових самогубств через квест у соціальних мережах. Покінчила життя самогубством юна жителька Конотопу Сумської області, Київщини, а також дві аналогічні історії розслідують правоохоронці і на Харківщині.

https://www.youtube.com/watch?v=0lQJC4aIs1w

Телеканал ЧП.INFO