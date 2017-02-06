У Києві водій влаштував перегони та спричинив ДТП. ВІДЕО

Двоє водіїв влаштували перегони Проспектом Перемоги. Очевидці кажуть, грали в так звані шашечки. Тобто на швидкості обганяли ряд автівок. Та довго так не тривало. Прямісінько навпроти Святошинського управління поліції сталося зіткнення. Водій на Seat врізався в Geely.

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