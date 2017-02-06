В Черкаській області чоловік вбив знайомого. ВІДЕО
В Черкаській області чоловік вбив знайомого. ВІДЕО
Як розповіли свідки, в день трагедії саме в цьому будинку спочатку було весело. Загиблий із своєю жінкою сиділи разом із гостями…
І не лише це в огляді надзвичайних подій:
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