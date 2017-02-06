В Авдіївці вдалося відновити електроенергію. ВІДЕО
В Авдіївці вдалося відновити електроенергію. ВІДЕО
Авдіївка довгий час залишалася без електроенергії. Тож ремонтникам всю ніч доводилося працювати прямісінько під час бойових дій. Коли будь-якої миті міг початися новий потужний обстріл бойовиків. Та вже вранці стало відомо – електроенергію Авдіївці вдалося повернути.
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