В Авдіївці вдалося відновити електроенергію. ВІДЕО

В Авдіївці вдалося відновити електроенергію. ВІДЕО

21:45 06.02.2017

Авдіївка довгий час залишалася без електроенергії. Тож ремонтникам всю ніч доводилося працювати прямісінько під час бойових дій. Коли будь-якої миті міг початися новий потужний обстріл бойовиків. Та вже вранці стало відомо – електроенергію Авдіївці вдалося повернути.

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