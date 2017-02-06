В Авдіївці вдалося відновити електроенергію. ВІДЕО

Авдіївка довгий час залишалася без електроенергії. Тож ремонтникам всю ніч доводилося працювати прямісінько під час бойових дій. Коли будь-якої миті міг початися новий потужний обстріл бойовиків. Та вже вранці стало відомо – електроенергію Авдіївці вдалося повернути.

Телеканал ЧП.INFO