В Сумах п’яний пассажир авто погрожував поліцейським зброєю. ВІДЕО

Що стало причиною конфлікту, та як на хід подій вплинув випадковий свідок дивіться в сьогоднішньому огляді Надія є. А також у випуску: під час пожежі в Дніпрі жінка самотужки винесла з вогню двох сусідських дітей, в Запоріжжі хлопчина врятував з ополонки собаку.

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