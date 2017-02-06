В Сумах п’яний пассажир авто погрожував поліцейським зброєю. ВІДЕО
В Сумах п’яний пассажир авто погрожував поліцейським зброєю. ВІДЕО
Що стало причиною конфлікту, та як на хід подій вплинув випадковий свідок дивіться в сьогоднішньому огляді Надія є. А також у випуску: під час пожежі в Дніпрі жінка самотужки винесла з вогню двох сусідських дітей, в Запоріжжі хлопчина врятував з ополонки собаку.
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