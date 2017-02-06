З початку року до поліції Донеччини подзвонили майже 180 дітей. ВІДЕО
З початку року до поліції Донеччини подзвонили майже 180 дітей. ВІДЕО
Донеччина місто Лиман. Дитина сама подзвонила у поліцію, адже терпець урвався. Тринадцятирічний хлопчик попросив приїхати правоохоронців, бо мама п’яна, співмешканець також п’яний і виганяє його з дому. У жахітті поліція підлітка не залишила. Відвезла у Центр соціологічної реабілітації. Останнім часом діти не бояться дзвонити правоохоронцям. Тільки з початку року, у поліцію Донеччини звернулися сто сімдесят сім дітлахів.
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