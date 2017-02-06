Росія вкотре відмовилася видати політв’язнів Сенцова та Кольченка. ВІДЕО

Росія вкотре відмовилася видати політв’язнів Сенцова та Кольченка. ВІДЕО

23:15 06.02.2017

Він відомий український кінорежисер, його товариш громадський активіст. В окупованому Криму їх обох затримали та звинуватили у тероризмі. Мова про Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Вони усі закиди російської ФСБ відкидають. Впевненні - справи надумані та мають політичне підґрунтя. Україна ніби намагається повернути наших бранців, однак поки безуспішно. От вкотре Російська Федерація офіційно відмовилася видати Кольченка та Сенцова. Тепер же, українська сторона буде діяти іншими методами – позовами і тиском. Повідомляє заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов у фейсбук. 

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