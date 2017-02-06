Стало відомим ім’я фаворита на посаду голови Нацполіції. ВІДЕО
Стало відомим ім’я фаворита на посаду голови Нацполіції. ВІДЕО
Уже 8 лютого в кабінеті Міністрів можуть оголосити ім’я нового голови Нацполіції. Напередодні спеціальна комісія провела заключний етап відбору і обрала трьох найкращих, на їхню думку кандидатів. Серед них: нинішній заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, а також Андрій Вишневський та Сергій Князєв.
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