Стало відомим ім’я фаворита на посаду голови Нацполіції. ВІДЕО

Уже 8 лютого в кабінеті Міністрів можуть оголосити ім’я нового голови Нацполіції. Напередодні спеціальна комісія провела заключний етап відбору і обрала трьох найкращих, на їхню думку кандидатів. Серед них: нинішній заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, а також Андрій Вишневський та Сергій Князєв.

Телеканал ЧП.INFO