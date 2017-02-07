Житель Луганщини повернувся до мирного життя завдяки програмі СБУ. ВІДЕО

Завдяки Програмі Служби Безпеки України «На тебе чекають вдома» на Батьківщину повернувся мешканець Луганщини.

Чоловік приєднався до одного з незаконних збройних формувань у червні 2014 року, патрулював з рушницею вулиці у власному мисливському одязі.

Уже у липні того ж року він вийшов зі складу НЗФ, тому що не був згоден з ідеєю створення т.зв. «ЛНР/ДНР».

Після виходу з «ополчення» чоловік переїхав до сусіднього район, де і мешкав до січня 2017 року.

Через Інтернет колишній учасник НЗФ дізнався про Програму СБУ «На тебе чекають вдома» і вирішив нею скористатись.

У своєму відеозверненні чоловік закликав тих, хто воював та воює за т.зв. «ЛНР/ДНР», або знаходиться зараз на тимчасово окупованих територіях, повертатись до своїх рідних та близьких, які їх чекають.

За матеріалами прес-центру СБУ