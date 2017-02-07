Житель Луганщини повернувся до мирного життя завдяки програмі СБУ. ВІДЕО
Житель Луганщини повернувся до мирного життя завдяки програмі СБУ. ВІДЕО
Завдяки Програмі Служби Безпеки України «На тебе чекають вдома» на Батьківщину повернувся мешканець Луганщини.
Чоловік приєднався до одного з незаконних збройних формувань у червні 2014 року, патрулював з рушницею вулиці у власному мисливському одязі.
Уже у липні того ж року він вийшов зі складу НЗФ, тому що не був згоден з ідеєю створення т.зв. «ЛНР/ДНР».
Після виходу з «ополчення» чоловік переїхав до сусіднього район, де і мешкав до січня 2017 року.
Через Інтернет колишній учасник НЗФ дізнався про Програму СБУ «На тебе чекають вдома» і вирішив нею скористатись.
У своєму відеозверненні чоловік закликав тих, хто воював та воює за т.зв. «ЛНР/ДНР», або знаходиться зараз на тимчасово окупованих територіях, повертатись до своїх рідних та близьких, які їх чекають.
За матеріалами прес-центру СБУ
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