На Запоріжжі СБУ затримала на хабарі працівника податкової. ВІДЕО

Начальника сектору оподаткування фізичних осіб одного з відділень Державної фіскальної служби у Запорізькій області затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Радник податкової справи 3 рангу систематично вимагав з підприємців гроші за погодження та присвоєння статусу платника ПДВ.

Оперативники спецслужби затримали здирника на робочому місці під час отримання чергового хабара від кількох платників податків.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ